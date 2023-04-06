ВСУ впервые опубликовали видео артиллерийского удара по территории рф

https://racurs.ua/n181719-vsu-vpervye-opublikovali-video-artilleriyskogo-udara-po-territorii-rf-bild.html

Ракурс

Збройні сили України вперше у своїй практиці оприлюднили кадри ударів по території росії.

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Bild стверджує, що ідеться про відео, яке 2 квітня опублікував у своєму телеграм-каналі командир Харківського гарнізону Сергій Мельник, зазначає «Медіазона».

Воно супроводжується наступним підписом:

Бійці 4 прикордонного загону проводили розвідку та виявили техніку окупантів, особовий склад, який облаштовував позиції, а також вантажні автомобілі. Завдяки професійній взаємодії з артилеристами мету було відразу знищено.

Точна дата знімання невідома.

Користувач Твіттер з ніком SerDer_Daniels визначив, що російські військові, які потрапили під обстріл ЗСУ, розташовувалися на позиціях біля села Цапівка Білгородської області, що в лісосмузі поблизу ферми за 1,3 км від кордону з Україною.

Військовий оглядач Bild Юліан Репке назвав цей удар превентивним, вважаючи, що російська армія планувала наступати з цих позицій у напрямку Харкова. На думку експерта, відео було багато в чому адресоване західним союзникам Києва.