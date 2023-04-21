Рамштайн-11 – о чем договорились партнеры Украины

https://racurs.ua/n182237-ramshtayn-11-o-chem-dogovorilis-partnery-ukrainy.html

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Країни-учасниці Контактної групи з оборони України, більше відомої як «формат Рамштайн», 21 квітня зібралися на одинадцятому засіданні.

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Це вже третя особиста зустріч представників близько 50 держав-партнерів, а не в онлайн-форматі.

Під час зустрічі у форматі «Рамштайн» відбулось засідання «танкової коаліції».

Україна, Польща та Німеччина підписали Лист про наміри створити в Польщі Центр технічного обслуговування танків Leopard 2, повідомив у Твіттер міністр оборони України Олексій Резніков.

Сьогодні ми підписали Лист про наміри. Вдячний моїм німецьким та польським колегам, Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за їх непохитну підтримку України, — написав міністр.

Раніше Associated Press написало, що США почнуть навчання українських бійців на танках Abrams в найближчі тижні. За інформацією видання, таке рішення було ухвалено також на сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Німеччині.

Попередньо, ці тренування займуть приблизно 10 тижнів.

США і партнери пообіцяли й до значної міри надали озброєння Україні на 55 млрд доларів. З цієї суми США надали допомоги на 35 млрд дол., — сказав міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні під час засідання контактної групи у форматі «Рамштайн».

На початку засідання міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про надання Україні військової допомоги на 28,9 млн дол. Вона включатиме безпосередню передачу ЗСУ 40 снайперських гвинтівок з боєприпасами, 16 радіостанцій, а також внесок до фонду НАТО з допомоги Україні.

Гвинтівки і боєприпаси будуть поставлені канадською компанією Prairie Gun Works, а радіостанції — компанією L3Harris Technologies, йдеться в заяві міністерства оборони країни.

Остін перед початком зустрічі заявив журналістам, що сьогодні буде обговорюватися постачання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони (ППО) та боєприпасів, передає агентство Reuters.

Щодо бойової авіації, то генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг зауважив, що деякі союзники вже передали Україні Міг-29, а подальші обговорення тривають.

Напередодні засідання Резніков написав у Твіттер, що «ми відзначаємо першу річницю цього формату. На порядку денному — аналіз зробленого, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил України та розподіл програм допомоги між усіма підрозділами Сил оборони України». Він називав пріоритетом України швидке створення багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони.