Буданов иронически отреагировал на свой «заочный арест» в россии

https://racurs.ua/n182236-budanov-ironicheski-otreagiroval-na-svoy-zaochnyy-arest-v-rossii.html

Ракурс

Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони іронічно відреагував на свій «заочний арешт» у росії.

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Він пообіцяв працювати ще краще над відсіччю окупантам.

Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що щодо мене жодних рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов‘язуюсь працювати ще краще, — сказав керівник ГУР МО України для видання «Українська правда».

«Ракурс» повідомляв, що Лефортівський суд Москви 21 квітня задовольнив клопотання про заочний арешт начальника головного управління розвідки Міноборони України.

Підстави — «звинувачення в організації терактів у росії». Про які «теракти» йдеться, російські пропагандистські агентства не уточнюють. Українська влада неодноразово заперечувала причетність до подій у росії, зокрема до рейду до Брянської області та вибуху в Петербурзі, внаслідок якого загинув провоєнний блогер Владлен Татарський.