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Россияне в Мелитополе перевозили систему ПВО, но не вписались в поворот (ВИДЕО)
Россияне в Мелитополе перевозили систему ПВО, но не вписались в поворот (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182235-rossiyane-v-melitopole-perevozili-sistemu-pvo-no-ne-vpisalis-v-povorot-video.htmlРакурс
В центрі тимчасово окупованого Мелітополя перевернулася російська система ППО.
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Користувачі соцмереж пишуть, що йдеться про ЗРК «Тор».
Яка хороша традиція, не зупиняйтеся.
Росіяни перевозили систему ППО, але не вписалися у поворот — техніка перевернулася у самому центрі поки що окупованого Мелітополя, написав мер міста Іван Федоров, який і опублікував фото інциденту.
Нагадаємо, увечері 20 квітня російській військовий літак Су-34 «впустив» на центральну частину Бєлгорода авіабомбу.
Крім того, зенітно-ракетний комплекс С-400 росіян перевернувся в кювет 20 квітня під Тулою.
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