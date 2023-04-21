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Ракурс

Росіяни у Мелітополі перевозили систему ППО, але не вписалися у поворот (ВІДЕО)

21 кві 2023, 16:17
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В центрі тимчасово окупованого Мелітополя перевернулася російська система ППО.


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Користувачі соцмереж пишуть, що йдеться про ЗРК «Тор».

Яка хороша традиція, не зупиняйтеся.

Росіяни перевозили систему ППО, але не вписалися у поворот — техніка перевернулася у самому центрі поки що окупованого Мелітополя, написав мер міста Іван Федоров, який і опублікував фото інциденту.

Нагадаємо, увечері 20 квітня російській військовий літак Су-34 «впустив» на центральну частину Бєлгорода авіабомбу.

Крім того, зенітно-ракетний комплекс С-400 росіян перевернувся в кювет 20 квітня під Тулою.

Джерело: Ракурс


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