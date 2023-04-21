В центрі тимчасово окупованого Мелітополя перевернулася російська система ППО.

.

Користувачі соцмереж пишуть, що йдеться про ЗРК «Тор».

Яка хороша традиція, не зупиняйтеся.

Росіяни перевозили систему ППО, але не вписалися у поворот — техніка перевернулася у самому центрі поки що окупованого Мелітополя, написав мер міста Іван Федоров, який і опублікував фото інциденту.