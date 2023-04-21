Наслідки падіння авіабомби на Бєлгород, фото: «Блэтгород»

https://racurs.ua/ua/n182219-na-bielgorod-neshtatno-ziyshla-aviabomba-z-vynyschuvacha-su-34-video.html

Ракурс

Російській військовий літак Су-34 «впустив» на центральну частину Бєлгорода авіабомбу.

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Подія сталася вчора, 20 квітня, ввечері.

Інцидент вже підтвердили у міноборони рф, назвавши його «нештатним сходом авіаційного боєприпасу».

20 квітня при виконанні польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород відбувся позаштатний сход авіаційного боєприпасу. В результаті є пошкодження житлових будівель, жертв немає. Проводиться розслідування, — вказано у заяві відомства.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі заявив, що в результаті інциденту на перехресті однієї з центральних вулиць міста утворилася величезна вирва радіусом 20 м.

Є пошкодження скління у сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею зашкодило кілька припаркованих автомобілів та повалило стовпи лінії електропередачі, — зазначив він.

У соцмережах повідомляють, що очевидці інциденту чули гул, потім свист та звук падіння, після чого утворилася вирва. Стверджується, що характерного звуку вибуху не було — звук був дуже глухий та потужна ударна хвиля.

На одному зі зроблених очевидцями фотознімків можна побачити, що ударною хвилею на дах місцевого магазину закинуло одну з автівок.

За однією з версій, бомба «закопалася» у землю під асфальтом, після чого здетонувала.