Ракурсhttps://racurs.ua/
Руйнування будинку після падіння Су-34 в російському Єйську. Жовтень 2022. Фото: російські ЗМІ
Іти на роботу з добрим настроєм закликає влада Єйська, у якому розібрали завали після падіння Су-34https://racurs.ua/ua/n175892-ity-na-robotu-z-dobrym-nastroiem-zaklykaie-vlada-ieyska-u-yakomu-rozibraly-zavaly-pislya-padinnya.htmlРакурс
У російському місті Єйську, що у Краснодарському краї, завершили розбір завалів дев’ятиповерхового будинку, біля якого упав винищувач-бомбардувальник Су-34.
Авіакатастрофа сталася увечері 17 жовтня. Російські медіа з посиланням на дані МНС повідомляють, що під час аварії військового літака 13 людей загинули, 19 постраждали.
Під час пошуково-рятувальних робіт виявлено тіла 10 загиблих. Отже, загальна кількість загиблих становить 13 осіб, у тому числі троє дітей, — повідомив журналістам представник МНС.
Понад 500 осіб з пошкодженого будинку були відселені.
Місцеві рятувальники стверджують, що вибуху після падіння Су-34 на житловий будинок не було. Пожежа, за їхніми даними, виникла «внаслідок розливу пального при руйнуванні літака» після удару його об землю.
Розлилося пальне, яке спричинило пожежу в будинку. Один із під’їздів виявився повністю охоплений вогнем. Загалом пошкодження отримали 72 квартири у двох під’їздах. Рятувальники загасили пожежу лише приблизно через шість годин.
Розбір завалів завершено. Загинули 13 людей, постраждали 19. Троє загиблих зазнали смертельних травм під час падіння з висоти. Заступник губернатора Краснодарського краю Ганна Мінькова заявила, що ці люди стрибали з верхніх поверхів будинку, мабуть, рятуючись від пожежі. Серед загиблих троє дітей. Серед постраждалих — п’ять дітей та дві вагітні жінки. Четверо постраждалих залишаються у реанімації.
Міноборони рф назвало причиною падіння бомбардувальника спалах одного з двигунів. За інформацією відомства, літак зазнав аварії при наборі висоти для навчально-тренувального польоту.
Нагадаємо, що льотчики катапультувалися (саме вони доповіли про несправність одного з двигунів). В інтернеті з’явилося відео з одним із льотчиків, якого побачили перехожі. Він відкидає версію про те, що літак збили.
У будинку, який виявився частково зруйнованим, було прописано 675 людей.
Для мешканців будинку треба створити умови, щоб вони могли піти на роботу «з добрим настроєм», заявив місцевий губернатор.
Все, що необхідно, щоб вони продовжили почуватися… Не те що людьми, а вони все одно продовжують працювати. Я впевнений, що багато хто з них завтра знову піде на роботу. Ми повинні створити для них усі умови, щоб вони могли завтра вранці — зрозуміло, не як у звичайному домашньому режимі — але принаймні в цих умовах зібратися на роботу і піти з гарним настроєм, — сказав голова Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, приїхавши на місце катастрофи.
.