Идти на работу с хорошим настроением призывают власти Ейска, в котором разобрали завалы после падения Су-34

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У російському місті Єйську, що у Краснодарському краї, завершили розбір завалів дев’ятиповерхового будинку, біля якого упав винищувач-бомбардувальник Су-34.

Авіакатастрофа сталася увечері 17 жовтня. Російські медіа з посиланням на дані МНС повідомляють, що під час аварії військового літака 13 людей загинули, 19 постраждали.

Під час пошуково-рятувальних робіт виявлено тіла 10 загиблих. Отже, загальна кількість загиблих становить 13 осіб, у тому числі троє дітей, — повідомив журналістам представник МНС.

Понад 500 осіб з пошкодженого будинку були відселені.

Місцеві рятувальники стверджують, що вибуху після падіння Су-34 на житловий будинок не було. Пожежа, за їхніми даними, виникла «внаслідок розливу пального при руйнуванні літака» після удару його об землю.

Розлилося пальне, яке спричинило пожежу в будинку. Один із під’їздів виявився повністю охоплений вогнем. Загалом пошкодження отримали 72 квартири у двох під’їздах. Рятувальники загасили пожежу лише приблизно через шість годин.

Розбір завалів завершено. Загинули 13 людей, постраждали 19. Троє загиблих зазнали смертельних травм під час падіння з висоти. Заступник губернатора Краснодарського краю Ганна Мінькова заявила, що ці люди стрибали з верхніх поверхів будинку, мабуть, рятуючись від пожежі. Серед загиблих троє дітей. Серед постраждалих — п’ять дітей та дві вагітні жінки. Четверо постраждалих залишаються у реанімації.

Міноборони рф назвало причиною падіння бомбардувальника спалах одного з двигунів. За інформацією відомства, літак зазнав аварії при наборі висоти для навчально-тренувального польоту.

Нагадаємо, що льотчики катапультувалися (саме вони доповіли про несправність одного з двигунів). В інтернеті з’явилося відео з одним із льотчиків, якого побачили перехожі. Він відкидає версію про те, що літак збили.

У будинку, який виявився частково зруйнованим, було прописано 675 людей.

Для мешканців будинку треба створити умови, щоб вони могли піти на роботу «з добрим настроєм», заявив місцевий губернатор.