Последствия падения самолета в Ейске, фото: Алексей Гончаренко

https://racurs.ua/n175870-su-34-upal-na-jiluu-zastroyku-v-rf-gorit-mnogoetajka-video.html

Ракурс

У російському місті Єйську, розташованому на узбережжі східної частини Азовського моря, військовий літак Су-34

В результаті зайнялася багатоповерхівка. Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

За різними даними, літак впав або у дворі багатоповерхівки, в результаті чого вогонь перекинувся на будинок, або влучив безпосередньо у будівлю.

Також, за різними даними, загорілися від чотирьох до дев’яти поверхів будинку. Повідомлялося, що швидкі не можуть дістатися палаючої будівлі через сильне задимлення.

У міноборони рф згодом заявили, що літак впав «при наборі висоти для виконання навчально-тренувального польоту з військового аеродрому». В такому разі на момент падіння Су-34 міг мати повністю заправлені паливні баки, що спричинило б сильну пожежу.

На деяких відео можна почути вибухи — це може свідчити, що літак ніс озброєння.

Пілоти літака (на Су-34 їх двоє) катапультувалися. Зокрема, розкритий, ймовірно після катапультування, парашут можна побачити у небі на одному зі знімків, зроблених невдовзі після падіння літака.