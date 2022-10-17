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Ракурс
Наслідки падіння літака у Єйську, фото: Олексій Гончаренко

Су-34 впав на житлову забудову у рф — горить багатоповерхівка (ВІДЕО)

17 жов 2022, 19:46
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У російському місті Єйську, розташованому на узбережжі східної частини Азовського моря, військовий літак Су-34





В результаті зайнялася багатоповерхівка. Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

За різними даними, літак впав або у дворі багатоповерхівки, в результаті чого вогонь перекинувся на будинок, або влучив безпосередньо у будівлю.

Також, за різними даними, загорілися від чотирьох до дев’яти поверхів будинку. Повідомлялося, що швидкі не можуть дістатися палаючої будівлі через сильне задимлення.

У міноборони рф згодом заявили, що літак впав «при наборі висоти для виконання навчально-тренувального польоту з військового аеродрому». В такому разі на момент падіння Су-34 міг мати повністю заправлені паливні баки, що спричинило б сильну пожежу.

На деяких відео можна почути вибухи — це може свідчити, що літак ніс озброєння.

Пілоти літака (на Су-34 їх двоє) катапультувалися. Зокрема, розкритий, ймовірно після катапультування, парашут можна побачити у небі на одному зі знімків, зроблених невдовзі після падіння літака.

Наслідки падіння літака у Єйську, фото: Олексій Гончаренко

Джерело: Ракурс


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