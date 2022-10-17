З російського полону звільнили 108 жінок, фото: Андрій Єрмак

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Ракурс

Україна звільнила з російського полону 108 жінок.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 17 жовтня, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, це був «перший цілковито жіночий обмін».

Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий — ми звільнили з полону 108 жінок, — зазначив він. — 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 — рядових та сержантів. З них — 35 захисниць із ЗСУ, 32 — ВМС, 12 — ТРо, 8 — НГУ, включно з 2 із «Азову», 5 — ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.

Він зазначає, що серед звільнених були і жінки, котрі були незаконно ув’язнені на окупованих територіях ще задовго до повномасштабного російського вторгнення.

Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за «надто проукраїнську позицію», яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані «шпигунство» та «тероризм», — наголошує Єрмак.

Наразі звільнені з полону проходитимуть медичний огляд та реабілітацію.