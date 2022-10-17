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Ракурс
Рашисти продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України

Близько 600 населених пунктів знеструмили російські удари — МВС

17 жов 2022, 18:47
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В Україні в результаті ударів, здійснених рашистами сьогодні, 17 жовтня, вранці, залишаються знеструмленими 585 населених пунктів.





Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, повідомляє прес-служба МВС.

За його словами, підрозділи ДСНС, де це можливо, залучають мобільні електростанції для подачі електроенергії населенню і ліквідовують наслідки ракетних обстрілів.

Внаслідок ранкового удару по Києву, зокрема, було зруйновано багатоповерхівку. Вже відомо про чотирьох загиблих, рятувальники врятували з-під завалів 19 постраждалих. Також під час розбору завалів постраждали двоє співробітників ДСНС — відбулась повторна атака.

Від російських атак сьогодні постраждала не лише столиця. Зокрема:

  • російські ракети сьогодні ушкодили електропідстанції на Сумщині — в результаті чотири особи загинули, трьох врятовано з-під завалів, роботи тривають;
  • на Дніпропетровщині близько 11.00 було здійснено повторний ракетний удар по електростанції та сталося займання на площі близько 400 кв м.

Для завдання ударів росія, зокрема, застосовує безпілотники-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136». Проте влада Ірану продовжує стверджувати, що нібито не надавала рф цих безпілотників, зазначає Єнін.

Але наші слідчі оперативники фіксують результати обстрілів так само і підрозділам ЗСУ вдавалося збивати і «паркувати» так би мовити, цілі комплекси цих «Шахедів» і там чітко зрозуміло звідки, які комплектуючі, — наголошує він.

Джерело: Ракурс


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