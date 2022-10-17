Рашисти продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України

https://racurs.ua/ua/n175868-blyzko-600-naselenyh-punktiv-znestrumyly-rosiyski-udary-mvs.html

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В Україні в результаті ударів, здійснених рашистами сьогодні, 17 жовтня, вранці, залишаються знеструмленими 585 населених пунктів.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, повідомляє прес-служба МВС.

За його словами, підрозділи ДСНС, де це можливо, залучають мобільні електростанції для подачі електроенергії населенню і ліквідовують наслідки ракетних обстрілів.

Внаслідок ранкового удару по Києву, зокрема, було зруйновано багатоповерхівку. Вже відомо про чотирьох загиблих, рятувальники врятували з-під завалів 19 постраждалих. Також під час розбору завалів постраждали двоє співробітників ДСНС — відбулась повторна атака.

Від російських атак сьогодні постраждала не лише столиця. Зокрема:

російські ракети сьогодні ушкодили електропідстанції на Сумщині — в результаті чотири особи загинули, трьох врятовано з-під завалів, роботи тривають;

на Дніпропетровщині близько 11.00 було здійснено повторний ракетний удар по електростанції та сталося займання на площі близько 400 кв м.

Для завдання ударів росія, зокрема, застосовує безпілотники-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136». Проте влада Ірану продовжує стверджувати, що нібито не надавала рф цих безпілотників, зазначає Єнін.