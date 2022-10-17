Теплоелектростанція ДТЕК постраждала в результаті російського обстрілу

Рашисти обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК, фото: «Політична арена Вінниччини»

https://racurs.ua/ua/n175864-teploelektrostanciya-dtek-postrajdala-v-rezultati-rosiyskogo-obstrilu.html

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Внаслідок російського обстрілу сьогодні, 17 жовтня, було пошкоджене одне із енергетичних підприємств, яке належить компанії «ДТЕК Енерго».

В результаті було поранено трьох осіб, їх доставили до лікарні. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

17 жовтня російськими військами було нанесено чергову серію терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілу постраждало одне з енергетичних підприємств «ДТЕК Енерго», — зазначають у компанії.

В результаті обстрілу було пошкоджене енергетичне обладнання.

Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та почнуть роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи, — зазначається в повідомленні. — Наразі задля безпеки на станції знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі.

Нагадаємо, рашисти сьогодні вранці, зокрема, завдали удару безпілотниками-камікадзе по центру Києва.