Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти знову завдали ракетних ударів по Україні, фото: «АрміяInform»

Рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури Вінниччини

17 жов 2022, 15:49
999

Російські війська сьогодні, 17 жовтня, знову завдали ракетного удару по Вінниччині.





В результаті зафіксовано влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Попередньо — без жертв, — зазначив чиновник.

Крім того, у Хмельницькій області було чути вибухи. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зазначив, що це робота протиповітряної оборони.

Він також спростував поширювані у соцмережах повідомлення про нібито аварійне відключення електропостачання в області.

Водночас очільник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі спростував інформацію про вибухи у Львівській області, про яку повідомлялося у соцмережах.

Інформація про вибухи у Львівській області, яку під час повітряної тривоги поширили деякі телеграм-канали, не підтвердилася. На Львівщині все спокійно. Дякуємо нашим воїнам на всіх фронтах, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів