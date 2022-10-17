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Ракурс
ЄС збільшив військову допомогу Україні та схвалив тренувальну місію для 15 тис. бійців ЗСУ

ЄС збільшив військову допомогу Україні та схвалив тренувальну місію для 15 тис. бійців ЗСУ

17 жов 2022, 15:12
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Міністри закордонних справ Європейського Союзу затвердили створення тренувальної військової місії для України. Рішення ухвалили на засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ 17 жовтня.





Про це у Twitter повідомив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Річард Йозвяк.

Міністри закордонних справ ЄС затвердили військову навчальну місію для України. Вона повинна навчити до 15 тис. військових на території Європейського Союзу, — зазначив Йозвяк.

Журналіст додав, що місія має розпочати роботу у середині листопада.

Крім того, Європейський Союз збільшує військову допомогу для України до 3,1 млрд євро. Про це 17 жовтня повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Тренувальна місія ЄС буде називатись EUMAM, вона передбачатиме індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку Збройних сил України, в тому числі Сил територіальної оборони.

EUMAM працюватиме на території держав-членів ЄС і матиме свій Оперативний штаб у Брюсселі. Командувач — віце-адмірал Ерве Блежан. Місія спочатку триватиме два роки, а фінансова орієнтовна сума загальних витрат на цей період становитиме 106 млн.

Раніше повідомлялося, що 12 тис. українських бійців Сил оборони пройдуть загальну підготовку, а близько 2,8 тис. — спеціальне навчання.

Замість єдиного тренувального центру в країнах Європейського Союзу мають організувати окремі курси підготовки за спеціальностями. Польща буде однією з країн, на території якої проходитимуть навчання українські військові в рамках цієї місії. Також у Польщі передбачається створення «штабу сил» тренувальної місії.

У межах запланованої місії Євросоюзу командування збройних сил Німеччини має намір прийняти на навчання 5 тис. українських військовослужбовців. Франції проведе навчання для 2 тис. українських військових.

Джерело: Ракурс


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