ЕС увеличил военную помощь Украине и одобрил тренировочную миссию для 15 тыс. бойцов ВСУ

Міністри закордонних справ Європейського Союзу затвердили створення тренувальної військової місії для України. Рішення ухвалили на засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ 17 жовтня.

Про це у Twitter повідомив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Річард Йозвяк.

Журналіст додав, що місія має розпочати роботу у середині листопада.

Крім того, Європейський Союз збільшує військову допомогу для України до 3,1 млрд євро. Про це 17 жовтня повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

While @DmytroKuleba addresses #FAC from a bomb shelter, we raise EU military assistance to €3.1 billion & launch the EU military training mission for #Ukraine.



Russia’s latest indiscriminate attacks will not shake our determination to support Ukraine, it will only reinforce it. pic.twitter.com/bnWDJKRdJb