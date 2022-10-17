ЕС увеличил военную помощь Украине и одобрил тренировочную миссию для 15 тыс. бойцов ВСУ

https://racurs.ua/n175862-es-uvelichil-voennuu-pomosch-ukraine-i-odobril-trenirovochnuu-missiu-dlya-15-tys-boycov-vsu.html

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Міністри закордонних справ Європейського Союзу затвердили створення тренувальної військової місії для України. Рішення ухвалили на засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ 17 жовтня.

Про це у Twitter повідомив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Річард Йозвяк.

Міністри закордонних справ ЄС затвердили військову навчальну місію для України. Вона повинна навчити до 15 тис. військових на території Європейського Союзу, — зазначив Йозвяк.

Журналіст додав, що місія має розпочати роботу у середині листопада.

Крім того, Європейський Союз збільшує військову допомогу для України до 3,1 млрд євро. Про це 17 жовтня повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

While @DmytroKuleba addresses #FAC from a bomb shelter, we raise EU military assistance to €3.1 billion & launch the EU military training mission for #Ukraine.



Russia’s latest indiscriminate attacks will not shake our determination to support Ukraine, it will only reinforce it. pic.twitter.com/bnWDJKRdJb — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2022

Тренувальна місія ЄС буде називатись EUMAM, вона передбачатиме індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку Збройних сил України, в тому числі Сил територіальної оборони.

EUMAM працюватиме на території держав-членів ЄС і матиме свій Оперативний штаб у Брюсселі. Командувач — віце-адмірал Ерве Блежан. Місія спочатку триватиме два роки, а фінансова орієнтовна сума загальних витрат на цей період становитиме 106 млн.

Раніше повідомлялося, що 12 тис. українських бійців Сил оборони пройдуть загальну підготовку, а близько 2,8 тис. — спеціальне навчання.

Замість єдиного тренувального центру в країнах Європейського Союзу мають організувати окремі курси підготовки за спеціальностями. Польща буде однією з країн, на території якої проходитимуть навчання українські військові в рамках цієї місії. Також у Польщі передбачається створення «штабу сил» тренувальної місії.

У межах запланованої місії Євросоюзу командування збройних сил Німеччини має намір прийняти на навчання 5 тис. українських військовослужбовців. Франції проведе навчання для 2 тис. українських військових.