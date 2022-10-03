Євросоюз планує тренувальну місію для 15 тис. українських військових

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Європейський Союз планує тренувальну місію для загалом 15 тисяч українських військових.

За даними видання Spiegel, країни-члени ЄС домовилися про це на робочому рівні.

За словами дипломатів, які беруть участь у переговорах, 3 тис. українських солдатів мають пройти спеціальну підготовку, наприклад, тактичну бойову підготовку для командирів або курси для інженерів.

Якщо ЄС затвердить «Місію військової допомоги Європейського Союзу» (скорочено EUMAM), це об'єднає дії кількох держав, що дасть змогу поліпшити координацію. Плани місії мають бути визначені вже в середині жовтня.

Під час обговорення виникли деякі розбіжності щодо деталей планування місії. Польща запропонувала створити щось схоже на центральний тренувальний табір для українців поблизу кордону з Україною. За словами військових, поляки хотіли навчати там цілі бойові підрозділи аж до батальйону.

У Німеччині стверджують, що створення великого тренувального центру тільки в Польщі потребуватиме багато часу, і що такий табір має бути ретельно захищений від можливого шпигунства з боку російських спецслужб, а також від можливих нападів або диверсій.

На робочому рівні було знайдено компроміс: поляки створять «штаб сил» і отримають на це кошти ЄС. Замість єдиного тренувального центру в країнах Європейського Союзу мають бути організовані окремі курси підготовки за спеціальностями.

Наразі Німеччина планує власні навчальні курси в бундесвері. Наприклад, німецькі інструктори могли б навчати українських командирів тактиці в центрі бойового моделювання. Сапери, медики та інші фахівці теж мали б можливість проходити навчання в Німеччині.

Остаточні деталі місії EUMAM мають бути узгоджені в Брюсселі наступного тижня. Рішення щодо проекту має бути ухвалено на наступному офіційному засіданні Ради ЄС 17 жовтня.

За даними Генштабу ЗСУ, вже близько 5 тис. українських військовослужбовців пройшли підготовку у Великій Британії. Програма навчань для українських військових має назву операція INTERFLEX. Зараз до неї залучені інструктори з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та Сполученого Королівства.