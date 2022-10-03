лукашенко оголосив мобілізацію на збір картоплі

https://racurs.ua/ua/n175381-marazm-micnishaie-lukashenko-ogolosyv-mobilizaciu-na-zbir-kartopli.html

Ракурс

олександр лукашенко «мобілізує" школярів та студентів. Білоруський диктатор вирішив не відставати від бункерного діда і також оголосив мобілізацію. Ось тільки сміливості вистачило, щоби організувати збір картоплі.

Мобілізуйте всіх! Якщо людина піде п’ять-шість годин попрацює - і батькам на радість, і дитині хороша фізична підготовка, — цитує його «Белта».

лукашенко вимагає залучити до сільгоспробіт школярів: «І батькам на радість, і дитині хороша фізична підготовка».

«Ракурс» писав, що раніше лукашенко під час спільного обіду з російським воєнним злочинцем володимиром путіним запитав його, скільки той збирається жити під час обговорення питання щодо ядерної зброї.