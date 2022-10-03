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Ракурс
лукашенко оголосив мобілізацію на збір картоплі

Маразм міцнішає - лукашенко оголосив мобілізацію на збір картоплі

3 жов 2022, 16:27
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олександр лукашенко «мобілізує" школярів та студентів. Білоруський диктатор вирішив не відставати від бункерного діда і також оголосив мобілізацію. Ось тільки сміливості вистачило, щоби організувати збір картоплі.





Мобілізуйте всіх! Якщо людина піде п’ять-шість годин попрацює - і батькам на радість, і дитині хороша фізична підготовка, — цитує його «Белта».

лукашенко вимагає залучити до сільгоспробіт школярів: «І батькам на радість, і дитині хороша фізична підготовка».

«Ракурс» писав, що раніше лукашенко під час спільного обіду з російським воєнним злочинцем володимиром путіним запитав його, скільки той збирається жити під час обговорення питання щодо ядерної зброї.

Джерело: Ракурс


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