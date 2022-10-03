На війну не доїхали - у навчальному центрі міноборони рф загинули троє мобілізованих

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Троє чоловіків, яких забрали до армії рф в рамках «часткової мобілізації», загинули в Єланському гарнізоні навчального центру міноборони рф у Свердловській області.

Про це пише видання ЄАН із посиланням на депутата Держдуми від регіону Максима Іванова.

Раніше телеграм-канали Astra та Baza повідомили, що 1 жовтня у їдальні навчального танкового центру військової частини у свердловському селищі Порошине знайшли тіло 46-річного мобілізованого з Кургану, який наклав на себе руки.

Депутат підтвердив ці відомості та розповів ще про двох загиблих.

Так, підтверджую, вже троє загиблих. Один мобілізований помер від нападу, а інший скоїв самогубство. Третього списали та відправили додому, де він одразу помер від цирозу печінки, — заявив Іванов журналістам.

За даними ЄАН, раніше у селищі Порошине запровадили сухий закон, оскільки «мобілізовані постійно зловживали алкоголем».

Мобілізацію в росії оголошено з 21 вересня. Як стверджує міноборони рф, в армію буде призвано 300 тис. росіян, які раніше служили і мають військово-облікову спеціальність і бойовий досвід.

РосЗМІ заявляли, що насправді в рамках мобілізації в армію збираються призвати 1,2 млн людей. У Кремлі це заперечили.