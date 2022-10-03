У Верховному суді не знайшлося голосів за звільнення колеги-громадянина росії

https://racurs.ua/ua/n175379-u-verhovnomu-sudi-ne-znayshlosya-golosiv-za-zvilnennya-kolegy-gromadyanyna-rosiyi.html

Ракурс

Суддю Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт, не звільнили з посади судді, повідомили в Центрі протидії корупції (ЦПК). Не вистачило одного голосу.

Ініціатива щодо дострокового звільнення з посади голови Касаційного господарського суду Богдана Львова відхилена, — оголосив 3 жовтня головуючий зборів суддя Іван Міщенко.

21 суддя проголосував «за» дострокове звільнення судді Львова, 18 суддів голосували «проти.

Проте цього виявилось недостатньо. Згідно з положенням про збори суддів, за основу береться кількість працюючих суддів. Їх зараз 43. Тобто для позитивного рішення було потрібно від 22 голосів «за».

В таємному голосуванні взяли участь 39 осіб із 40 присутніх.

Касаційний господарський суд ВС визначив свою долю, поставивши остаточно хрест на своїй репутації. Це було голосування, яким вони себе самовизначили. І яким кинули тінь на весь Верховний суд, — додали в Центрі протидії корупції.

Сьогодні напередодні голосування Служба безпеки України повідомила, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов у 2012 році отримав російський паспорт. Раніше про це розповіли у розслідування проекту «Схеми».

Поки судді не можуть звільнити свого колегу з російським паспортом Богдана Львова, українці вимагають перевірити наявність підстав для припинення українського громадянства голови Касаційного господарського суду. Відповідну петицію зареєстрували на сайті ОПУ ще 30 вересня.