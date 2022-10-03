державна дума рф схвалила анексію в Україні. Фото: dialog.ua

https://racurs.ua/ua/n175378-derjduma-rosiyi-pidtrymala-aneksiu-okupovanyh-terytoriy-ukrayiny.html

Ракурс

Держдума росії одноголосно ратифікувала договори про анексію окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Незаконну анексію українських територій підтримали 413 російських депутатів. Так зване «приєднання до складу рф» захоплених українських територій розглядали на позачерговому засіданні у понеділок, 3 жовтня. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РІА «Новости».

Нагадаємо, що російські окупанти з 23 по 27 вересня організували незаконні так звані референдуми на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Загарбники сфабрикували результати, а вже 30 вересня президент росії володимир путін оголосив анексію окупованих територій України. Того ж дня диктатор разом «владою» окупованих територій підписали «договори» про анексію.

Після цих подій президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу росії анексувати суверенну українську територію. Господар Білого дому наголосив, що москва порушує міжнародне право, топче статут ОНН і всюди демонструє свою зневагу до мирних націй.

Джерело: РІА «Новости»