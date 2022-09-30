Байден назвав приєднання окупованих територій України до рф шахрайством

Байден назвав приєднання окупованих території України до рф шахрайством

https://racurs.ua/ua/n175290-bayden-nazvav-pryiednannya-okupovanyh-terytoriy-ukrayiny-do-rf-shahraystvom.html

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Президент США Джо Байден засудив рішення росії приєднати окуповані території України.

Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу росії анексувати суверенну українську територію. росія порушує міжнародне право, топче статут Організації Об'єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до мирних націй, — цитує Байдена CNN.

Він додав, що ці дії «не мають легітимності», а США продовжуватимуть «завжди шанувати міжнародно визнані кордони України».

Коментуючи нові санкції, оголошені в п’ятницю, Байден додав, що США «згуртують міжнародну спільноту, щоб засудити ці кроки та притягнути росію до відповідальності».

Я закликаю всіх членів міжнародного співтовариства протидіяти незаконним спробам анексії та підтримувати народ України стільки, скільки це буде потрібно, — сказав він.

Байден заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні зброю, щоб вона повернула всі свої території.

Ми продовжимо постачати Україні обладнанням, яке їй потрібне для самооборони, попри зухвалі спроби росії перекроїти кордони свого сусіда. І я з нетерпінням чекаю на підписання Конгресом закону, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів для підтримки України, — заявив американський лідер.

Сьогодні під візовий бан США потрапили 910 осіб, у тому числі 109 депутатів думи та 169 членів ради федерації рф.