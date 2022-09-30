Захід відреагував на шоу в Кремлі розширенням санкцій щодо оточення путіна

https://racurs.ua/ua/n175289-zahid-vidreaguvav-na-shou-v-kremli-rozshyrennyam-sankciy-schodo-otochennya-putina.html

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Захід відреагував на церемонію, яка 30 вересня запустила юридичні процедури з анексії росією окупованих територій України, розширенням санкцій щодо чиновників із рф та їхніх родичів.

Згідно з повідомленням Мінфіну США, під санкції потрапили члени сімей Дмитра Медведєва, Михайла Мішустіна, Сергія Шойгу, Сергія Собяніна, Олександра Беглова, депутати Держдуми та сенатори, а також компанії з Вірменії, Китаю та білорусі, які підтримують росію.

Велика Британія ввела санкції проти глави Центробанку рф Ельвіри Набіуліної повідомляє Reuters.

Канада сьогодні також розширила санкції щодо рф і внесла до списків 43 нових прізвища.