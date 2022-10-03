СБУ підтвердила російське громадянство судді Верховного суду

СБУ підтвердила російське громадянство судді ВСУ. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n175375-sbu-pidtverdyla-rosiyske-gromadyanstvo-suddi-verhovnogo-sudu.html

Ракурс

Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов у 2012 році отримав російський паспорт.

Документ країни-агресора служитель Феміди отримав замість паспорта громадянина рф, який втратив чинність у 1999 році. Про це під час перевірки з’ясувала Служба безпеки України, повідомляється на Facebook-сторінці Верховного суду України.

Сьогодні, 3 жовтня, Служба безпеки України поінформувала Верховний Суд, що за результатами перевірки встановлено, що Львов Богдан Юрійович (дата народження 28 вересня 1967 року, місце народження — місто Запоріжжя) отримав паспорт громадянина російської федерації № 4512799636 від 17 жовтня 2012 року, який продовжено Львовому Б. Ю. замість паспорта громадянина російської федерації, який втратив чинність, № 4598589684 від 22 липня 1999 року, — йдеться у повідомленні.

У спецслужбі дізналися, що суддя Львов отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна рф, стосовно квартири за адресою: 125565, росія, москва, вул. Ленінградське шосе, 88. А у Верховному суді наголосили, що це свідчить про наявність у цього служителя Феміди наявність громадянства російської федерації.

СБУ зазначила, що зараз перевіряються зазначені дані, а про її результати повідомлять додатково.

Крім того, у Касаційному господарському суді сьогодні, 3 жовтня, відбудуться збори суддів, на яких розглянуть питання дострокового звільнення голови суду Богдана Львова.

Нагадаємо, у липні віце-прем'єр-міністр — міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляла, що в Кабміні обговорювалося питання введення кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта.