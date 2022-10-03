Нобелівську премію із медицини присудили Сванте Паабо. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Нобелівська премія 2022 року з фізіології та медицини дісталася шведському біологу.

Лауреатом премії, вручення якої відбулося 3 жовтня, став фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо. Цю премію він отримав за «відкриття, що стосуються геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини». Про це повідомлялося в трансляції оголошення переможця.

Як відомо, Нобелівську премію з фізіології та медицини 2021 року вручили спільно Девіду Джуліусу та Ардему Патапоутіану «за відкриття рецепторів температури й дотику».

Нобелівська премія, є однією з найпрестижніших міжнародних премій. Щорічною її вручають за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.

У 2022 році Нобелівську премію з фізики вручать 4 жовтня, хімії — 5 жовтня, літератури — ​​6 жовтня, економіки — 10 жовтня. Лауреата Премії миру оголосять 7 жовтня.

Нагадаємо, у липні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом «За заслуги» першого ступеня Марини В’язовської — українського математика, яка стала лауреаткою медалі Філдса.