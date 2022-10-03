Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нову пам’ятну монету в Україні присвятили теробороні. Фото: ukrinform.com

Нову пам’ятну монету в Україні присвятили теробороні (ФОТО)

3 жов 2022, 12:50
999

Пам’ятну монета «Сили територіальної оборони Збройних сил України» увійшла в обіг відсьогодні, 3 жовтня.





Номінал монети — 10 грн, а тираж складе 10 млн екземплярів. Гроші виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям. Діаметр монети становить 23,5 мм, вага — 6,4 г, а товщина — 23 мм. Монета також має рифлений гурт. Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

На лицьовому боці монети розміщено її номінал та рік карбування. Також на «десятці» зображені: малий державний Герб України, напис «Україна», давньоруський орнамент та логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На зворотньому боці зображене стилізоване зображення військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ. Також містяться написи «Готові до опору» та «Сили територіальної оборони ЗСУ».

Нову пам’ятну монету в Україні присвятили теробороні. Інфографіка: НБУ

Нагадаємо, з 14 липня Національний банк України представив пам’ятну монету, присвячену Військово-Морським силам ЗСУ. Ця монета теж була номіналом 10 грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів