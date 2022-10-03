Нову пам’ятну монету в Україні присвятили теробороні. Фото: ukrinform.com

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Ракурс

Пам’ятну монета «Сили територіальної оборони Збройних сил України» увійшла в обіг відсьогодні, 3 жовтня.

Номінал монети — 10 грн, а тираж складе 10 млн екземплярів. Гроші виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям. Діаметр монети становить 23,5 мм, вага — 6,4 г, а товщина — 23 мм. Монета також має рифлений гурт. Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

На лицьовому боці монети розміщено її номінал та рік карбування. Також на «десятці» зображені: малий державний Герб України, напис «Україна», давньоруський орнамент та логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На зворотньому боці зображене стилізоване зображення військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ. Також містяться написи «Готові до опору» та «Сили територіальної оборони ЗСУ».

Нагадаємо, з 14 липня Національний банк України представив пам’ятну монету, присвячену Військово-Морським силам ЗСУ. Ця монета теж була номіналом 10 грн.