В Кабміні обговорили кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта

https://racurs.ua/ua/n172957-v-kabmini-obgovoryly-kryminalnu-vidpovidalnist-za-otrymannya-rosiyskogo-pasporta.html

Ракурс

На закритій міжвідомчій нараді обговорювалося питання введення кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта.

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Про це 22 липня написала у Телеграм віце-прем'єр-міністр — міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона вказала, що отримання паспорта держави-агресора не юридичне, а політичне питання. Верещук повідомила, що робота над законопроектом триває, але напрям визначено.

З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? В тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів, — повідомила Верещук.

Урядовець додала, що можна довго дискутувати щодо юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в умовах окупації, але варто не забувати, що на червоному російському паспорті багато української крові — військових та цивільних, жінок і дітей.

Цього тижня стало відомо про нібито позбавлення громадянства групи відомих в україні людей. Серед них були Ігор Коломойський, Вадим Рабинович та Геннадій Корбан. Офіційного підтвердження цієї інформації не було, але в мережу злили буцімто скріншот президентського указу.

Джерела різних ЗМІ в Офісі президента України підтвердили існування указу президента Володимира Зеленського щодо позбавлення громадянства десяти осіб. Скріншот документа опублікував член Комітету ВР з питань правової політики Сергій Власенко.

Указ № 502/2022 від 18 липня знаходиться у розділі секретних, оскільки в ОПУ є практика не публікувати укази щодо амністії та громадянства, пояснює наше джерело. І це підтверджує список документів на сайті (укази 502/2022 та 503/2022 там відсутні).

Факт видання та підписання указу Зеленським побічно підтвердив і радник голови ОПУ Сергій Лещенко.

22 липня прикордонники вилучили паспорт Корбана, коли він повертався із відпустки за кордоном до Дніпра.