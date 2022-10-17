Що по ППО? Резніков та Ламбрехт розповіли, коли NASAMS та Iris-T захищатимуть українське небо

Збитий над Києвом "Шахед"

https://racurs.ua/ua/n175860-scho-po-ppo-reznikov-ta-lambreht-rozpovily-koly-nasams-ta-iris-t-zahyschatymut-ukrayinske-nebo.html

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Бійці Збройних сил України (ЗСУ) закінчують курс навчання по роботі з зенітним ракетним комплексом NASAMS і скоро його почнуть використовувати для захисту країни.

Про це Олексій Резніков, міністр оборони України, повідомив 17 жовтня у Facebook.

Він уточнив, що NASAMS будуть використовувати для знищення маневруючих цілей на малих і середніх висотах, і невдовзі ці системи протиповітряної оборони малого-середнього радіусу заступлять на службу в Україні.

Німеччина зможе поставити Україні ЗРК Iris-T SLM, що залишилися, лише упродовж 2023 року. Про це сьогодні нагадала міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт, пояснивши, що німецька промисловість не в змозі зробити ЗРК у коротший термін.

При цьому міністр визнала, що в контексті ударів, що почастішали з боку росії, постачання сучасних систем ППО зараз має для України вирішальне значення.

Перший із чотирьох комплексів Iris-T SLM німецького виробництва, які Німеччина зобов’язалася відправити в Україну, був доставлений туди минулого тижня.

Крім того, Німеччина готується прийняти на навчання п’ять тисяч українських військових, повідомляє німецький телеканал Ntv. У програмі передбачено навчання поводженню із системою ППО IRIS-T.

Поки Дмитро Кулеба із бомбосховища звертається до Ради міністрів закордонних справ ЄС, ми збільшуємо військову допомогу Україні до 3,1 мільярда євро та запускаємо військову навчальну місію, — написав у Твіттері голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Згодом Кулеба написав, що він, напевно, перший міністр, який звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС із бомбосховища, під час сирен.

Закликав ЄС надати більше ППО та боєприпасів та запровадити санкції проти Ірану за постачання росії безпілотників. 9-й пакет санкцій ЄС проти росії має бути сильним, — уточнив Кулеба.

В результаті ранкового удару росіян дронами-камікадзе по Києву загинули троє людей, 19 — отримали поранення. Двоє загиблих — це подружжя, що чекало на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності.