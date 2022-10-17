Патрульна поліція Києва показала, як збили один із дронів-камікадзе

https://racurs.ua/ua/n175859-patrulna-policiya-kyieva-pokazala-yak-v-centri-stolyci-zbyly-odyn-iz-droniv-kamikadze-video.html

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Патрульна поліція Києва показала, як 17 жовтня збили один із дронів-камікадзе. На відео видно, як п’ятеро поліцейських перекрили один з мостів в центрі Києва та почали стріляти вгору.

Через деякий час на відео чути гуркіт БПЛА, що нагадує звук мопеда, а згодом видно вибух дрона-камікадзе неподалік патрульних авто і групи стрільців.

Раніше радник голови МВС Антон Геращенко записав відео з поліцейськими, які розповіли про бій з дроном «Шахед». Він вважає, що збивати російські ударні БПЛА-камікадзе можна й зі стрілецької зброї.

Силовики розповіли, що спочатку почули звук дрону, який наближався, а потім відкрили по ньому цільний вогонь з табельної зброї. «Шахед» упав за 50 м від них.