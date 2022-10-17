Рашисты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Винниччины

Рашисты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Винниччиныhttps://racurs.ua/n175863-rashisty-nanesli-udar-po-obektu-kriticheskoy-infrastruktury-vinnichchiny.htmlРакурс
Російські війська сьогодні, 17 жовтня, знову завдали ракетного удару по Вінниччині.
В результаті зафіксовано влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Попередньо — без жертв, — зазначив чиновник.
Крім того, у Хмельницькій області було чути вибухи. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зазначив, що це робота протиповітряної оборони.
Він також спростував поширювані у соцмережах повідомлення про нібито аварійне відключення електропостачання в області.
Водночас очільник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі спростував інформацію про вибухи у Львівській області, про яку повідомлялося у соцмережах.
Інформація про вибухи у Львівській області, яку під час повітряної тривоги поширили деякі телеграм-канали, не підтвердилася. На Львівщині все спокійно. Дякуємо нашим воїнам на всіх фронтах, — наголосив він.