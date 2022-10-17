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Рашисты снова нанесли ракетные удары по Украине, фото: «АрмияInform»

Рашисты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Винниччины

17 окт 2022, 15:49
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Російські війська сьогодні, 17 жовтня, знову завдали ракетного удару по Вінниччині.





В результаті зафіксовано влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Попередньо — без жертв, — зазначив чиновник.

Крім того, у Хмельницькій області було чути вибухи. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зазначив, що це робота протиповітряної оборони.

Він також спростував поширювані у соцмережах повідомлення про нібито аварійне відключення електропостачання в області.

Водночас очільник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі спростував інформацію про вибухи у Львівській області, про яку повідомлялося у соцмережах.

Інформація про вибухи у Львівській області, яку під час повітряної тривоги поширили деякі телеграм-канали, не підтвердилася. На Львівщині все спокійно. Дякуємо нашим воїнам на всіх фронтах, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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