Рашисты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Винниччины

Рашисты снова нанесли ракетные удары по Украине, фото: «АрмияInform»

https://racurs.ua/n175863-rashisty-nanesli-udar-po-obektu-kriticheskoy-infrastruktury-vinnichchiny.html

Ракурс

Російські війська сьогодні, 17 жовтня, знову завдали ракетного удару по Вінниччині.

В результаті зафіксовано влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Попередньо — без жертв, — зазначив чиновник.

Крім того, у Хмельницькій області було чути вибухи. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зазначив, що це робота протиповітряної оборони.

Він також спростував поширювані у соцмережах повідомлення про нібито аварійне відключення електропостачання в області.

Водночас очільник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі спростував інформацію про вибухи у Львівській області, про яку повідомлялося у соцмережах.