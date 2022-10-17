Почему опасно фотографировать сбитых «шахидов», рассказали в Минобороны

ВСУ уже уничтожили десятки иранских дронов-камикадзе, фото: Виталий Кличко

https://racurs.ua/n175866-pochemu-opasno-fotografirovat-sbityh-shahidov-rasskazali-v-minoborony.html

Ракурс

Міноборони закликає не поширювати у соцмережах фото уламків збитих дронів-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136», які росія активно застосовує у війні проти України.

Річ у тім, що такі фото можуть надати ворогу цінну інформацію для коригування наступних ударів чи посилення пропагандистського ефекту. Про це сьогодні, 17 жовтня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих «Шахедів». Нібито, нічого страшного немає - ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед, — наголошує Маляр.

Вона зазначає, що на фотографіях збитих дронів може бути помітний бортовий номер ворожого безпілотника. Це надасть ворогу важливу інформацію — долетів певний апарат до цілі чи ні.

Більше того, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях. Ну і, так само дотримуймося старого правила — не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон, — наголошує Маляр.

Вона додає, що деякі дописувачі соцмереж вже підкоригували свої дописи, зроблені після ранкової атаки України російськими безпілотниками, й на фото з рештками збитих дронів замалювали їхні бортові номери.