Три человека погибли в результате утреннего обстрела Киева ракетами. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n175891-tri-cheloveka-pogibli-v-rezultate-utrennego-obstrela-kieva-raketami.html

Ракурс

Ракетна атака по Києву у вівторок, 18 жовтня, призвела до загибелі трьох осіб.

Всі загиблі — комунальники. Внаслідок ракетних ударів два об'єкти зазнали значних пошкоджень. Міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

У результаті сьогоднішньої атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це — співробітники одного з об'єктів критичної інфраструктури, — зазначив мер.

А в компанії ДТЕК заявили, що 18 жовтня внаслідок атаки на енергетичні об'єкти України дістали поранення семеро працівників, бо були обстріляні два енергетичні підприємства «ДТЕК Енерго». Постраждалим надали медичну допомогу, але один із поранених помер в автомобілі швидкої допомоги.

Нагадаємо, 18 жовтня внаслідок ракетної атаки постраждали Житомир, Київ та Дніпро. У Києві були пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури, що призвело до часткового обмеження надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за останній тиждень внаслідок російських ударів пошкоджено 30% електростанцій по всій країні.