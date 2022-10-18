Детали расследования по уничтожению самолета «Мрия» раскрыла СБУ. Фото: Фокус

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Розслідування щодо знищення найбільшого у світі вантажного літака АН-225 «Мрія» триває.

Правоохоронці встановлюють усі обставини знищення літака і зокрема те, чому керівництво ДП «Антонов» не вжило усіх необхідних заходів для його збереження. Вже проведено низку обшуків. Виявилося, що посадовці незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака. Про це 18 жовтня повідомила Служба безпеки України.

Також з’ясувалося, що окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали українським військовим в організації протиповітряної та наземної охорони летовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків на аеродромі в Гостомелі.

Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення, — зазначили в СБУ.

Слідчі також встановили, що гендиректор «Антонова» організував незаконне переправлення за кордон українців призовного віку. У березні 2022 року посадовець подав до Прикордонної служби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб, зокрема свого близького родича.

Таким чином, ухилянти змогли втекти з України під виглядом фахівців-авіабудівельників. Колишньому директору вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у березні держкомпанія «Антонов» заснувала Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 «Мрія», який знищили російські окупанти у перші дні війни.