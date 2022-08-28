Тень самолета «Мрия» создали на пшеничном поле. Фото: УП

https://racurs.ua/n174188-ten-samoleta-mriya-sozdali-na-pshenichnom-pole-ee-vidno-iz-kosmosa-foto.html

Ракурс

Тінь найбільшого літака у світі Ан-225 «Мрія» створили на пшеничному полі в Данії.

Працював над цим український скульптор Микита Зігура, який створив тінь розміром у 80 м. Поряд із «Мрією» він відтворив тіні безпілотного літального апарату та ворожого російського винищувача СУ-27 у реальному розмірі. Про це 28 серпня повідомило Міністерство культури та інформаційної політики у Телеграмі.

Це символ перемоги України, символ перемоги життя над смертю. Так, на превеликий жаль, літак, яким ми пишаємося, був знищений загарбниками, але це не означає, що знищено наш дух та віру у власні сили! Ми все відбудуємо. І літак, звісно, теж, — зазначив Зігура.

У міністерстві пояснили, що перша тінь означає те, що небо захищають українські герої, а російський винищувач вказує на загрозу, яку жителі інших країн бачать лише у новинах.

Нагадаємо, що на початок війни флагман української авіації перебував у Гостомелі на ремонті й був знищений внаслідок російського вторгнення. У березні державна компанія «Антонов» заснувала Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 «Мрія».