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Последствия ночного обстрела Запорожья. Фото: Анатолий Куртев

Ночной обстрел Запорожья — власти сообщили о разрушениях (ФОТО)

28 авг 2022, 18:23
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Нічний обстріл Запоріжжя призвів до пошкодження 9 багатоповерхівок та 40 приватних будинків.





У багатоквартирних будинках вибуховою хвилею повибивало шибки та зруйнувало віконні рами в квартирах та на сходових клітинах. Дві із сорока пошкоджених приватних осель зруйновані повністю. Про це 28 серпня виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив у Facebook.

За словами чиновника, запорізькі комунальники вже встановили рівень пошкоджень. Мешканцям постраждалих будинків видали плівку, щоб ті закрили руйнування. Відновлювальні роботи розпочнуться у понеділок, 29 серпня.

Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя. Фото: Анатолій Куртєв

Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя. Фото: Анатолій Куртєв

Нагадаємо, 27 серпня російські окупанти понад 150 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Ворог накрив вісім прикордонних громад пострілами з мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ. Внаслідок обстрілів в одному з населених пунктів були знищені школа, дитячий садочок, гуртожиток училища, пошта, магазин та приватні будинки.

Источник: Ракурс


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