Последствия ночного обстрела Запорожья. Фото: Анатолий Куртев

https://racurs.ua/n174187-nochnoy-obstrel-zaporojya-vlasti-soobschili-o-razrusheniyah-foto.html

Ракурс

Нічний обстріл Запоріжжя призвів до пошкодження 9 багатоповерхівок та 40 приватних будинків.

У багатоквартирних будинках вибуховою хвилею повибивало шибки та зруйнувало віконні рами в квартирах та на сходових клітинах. Дві із сорока пошкоджених приватних осель зруйновані повністю. Про це 28 серпня виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив у Facebook.

За словами чиновника, запорізькі комунальники вже встановили рівень пошкоджень. Мешканцям постраждалих будинків видали плівку, щоб ті закрили руйнування. Відновлювальні роботи розпочнуться у понеділок, 29 серпня.

Нагадаємо, 27 серпня російські окупанти понад 150 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Ворог накрив вісім прикордонних громад пострілами з мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ. Внаслідок обстрілів в одному з населених пунктів були знищені школа, дитячий садочок, гуртожиток училища, пошта, магазин та приватні будинки.