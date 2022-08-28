Последствия российских обстрелов Донбасса, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n174174-rashisty-obstrelyali-donbass-uraganami-artilleriey-i-s-300-foto.html

Ракурс

Рашисти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, реактивними системами «Ураган» і «Град», а також зенітними ракетами «С-300». Є загиблі та поранені мирні жителі.

Найбільше цієї доби постраждали Авдіївка, Краматорськ та Слов’янськ. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що поліція документує наслідки 16 російських ударів по Донеччині:

дев’яти ударів по Авдіївці;

трьох ударів по Краматорську;

двох ударів ракетами із ЗРК «С-300» по Слов’янську;

також під вогнем перебували села Роздольне та Георгіївка.

Ворог зруйнував і пошкодив загалом 15 цивільних об'єктів — вісім багатоквартирних будинків, школу, машинобудівний завод та залізницю.

Зазначається, що з початку обов’язкової евакуації за допомогою поліції евакуйовано вже понад 11,6 тис. людей. У поліції застерігають громадян від спроб виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами, оскільки ворог розстрілює цивільні авто.