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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Донеччини, фото: Нацполіція

Рашисти обстріляли Донеччину «ураганами», артилерією та «С-300» (ФОТО)

28 сер 2022, 11:48
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Рашисти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, реактивними системами «Ураган» і «Град», а також зенітними ракетами «С-300». Є загиблі та поранені мирні жителі.





Найбільше цієї доби постраждали Авдіївка, Краматорськ та Слов’янськ. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що поліція документує наслідки 16 російських ударів по Донеччині:

  • дев’яти ударів по Авдіївці;
  • трьох ударів по Краматорську;
  • двох ударів ракетами із ЗРК «С-300» по Слов’янську;
  • також під вогнем перебували села Роздольне та Георгіївка.

Ворог зруйнував і пошкодив загалом 15 цивільних об'єктів — вісім багатоквартирних будинків, школу, машинобудівний завод та залізницю.

Зазначається, що з початку обов’язкової евакуації за допомогою поліції евакуйовано вже понад 11,6 тис. людей. У поліції застерігають громадян від спроб виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами, оскільки ворог розстрілює цивільні авто.

Влада за допомогою поліції організує евакуацію з подальшим поселенням — скористайтеся шансом вберегти своє життя, — наголошують у поліції.

Наслідки російських обстрілів Донеччини, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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