В окупованому Мелітополі знищили базу рашистів, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n174173-u-melitopoli-znyschyly-viyskovu-bazu-okupantiv-ta-budivlu-de-gotuvaly-referendum-mer.html

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У Мелітополі та за 10 км від міста сьогодні, 28 серпня, вночі лунали вибухи.

В результаті було знищено одну з найбільших військових баз окупантів, котра розташовувалася на території заводу «Автокольорлит». Втрати ворога уточнюються. Про це сьогодні, 28 серпня, в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, вибухи лунали в селищі Мирному Мелітопольського району, де було зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму.

Федоров наголошує, що окупантам на українській землі не раді.