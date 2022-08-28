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В окупованому Мелітополі знищили базу рашистів, фото: «Укрінформ»
У Мелітополі знищили військову базу окупантів та будівлю, де готували «референдум» — мерhttps://racurs.ua/ua/n174173-u-melitopoli-znyschyly-viyskovu-bazu-okupantiv-ta-budivlu-de-gotuvaly-referendum-mer.htmlРакурс
У Мелітополі та за 10 км від міста сьогодні, 28 серпня, вночі лунали вибухи.
В результаті було знищено одну з найбільших військових баз окупантів, котра розташовувалася на території заводу «Автокольорлит». Втрати ворога уточнюються. Про це сьогодні, 28 серпня, в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Крім того, вибухи лунали в селищі Мирному Мелітопольського району, де було зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму.
Федоров наголошує, що окупантам на українській землі не раді.
Вже протягом 3-х тижнів кожного дня у них щось трапляється. Чекаємо на жест доброї волі — вони мають піти з тимчасово окупованих територій, — наголосив мер Мелітополя.
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