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В оккупированном Мелитополе уничтожили базу рашистов, фото: «Укринформ»
В Мелитополе уничтожили военную базу оккупантов и здание, где готовили «референдум» — мэрhttps://racurs.ua/n174173-v-melitopole-unichtojili-voennuu-bazu-okkupantov-i-zdanie-gde-gotovili-referendum-mer.htmlРакурс
У Мелітополі та за 10 км від міста сьогодні, 28 серпня, вночі лунали вибухи.
В результаті було знищено одну з найбільших військових баз окупантів, котра розташовувалася на території заводу «Автокольорлит». Втрати ворога уточнюються. Про це сьогодні, 28 серпня, в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Крім того, вибухи лунали в селищі Мирному Мелітопольського району, де було зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму.
Федоров наголошує, що окупантам на українській землі не раді.
Вже протягом 3-х тижнів кожного дня у них щось трапляється. Чекаємо на жест доброї волі — вони мають піти з тимчасово окупованих територій, — наголосив мер Мелітополя.
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