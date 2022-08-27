Украина эффективно использует в войне концепцию сопротивления, разработанную США и союзниками по НАТО - CNN

https://racurs.ua/n174167-ukraina-effektivno-ispolzuet-v-voyne-koncepciu-soprotivleniya-razrabotannuu-ssha-i-souznikami.html

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Україна ефективно використовує у війні «Оперативну концепцію опору», яка розроблена США та союзниками по НАТО ще у 2013 році та дозволяє протидіяти переважаючим силам противника.

Російське вторгнення дає можливість випробувати концепцію у бойових умовах. І через шість місяців війни чиновники США та Європи визнають її ефективне застосування Україною, пише CNN.

Ознаки використання концепції проглядаються, зокрема, у серії недавніх вибухів у Криму, швидше за все, організованих диверсантами. На користь цього говорить те, що, наприклад, біля аеродрому у Саках не спрацювало ППО.

Також концепція передбачає навчання військових за кордоном, публікацію роликів зі знищенням ворожої техніки з накладеною музикою, відео військових, тварин, що рятують, відеозвернення та інтерв’ю представників влади. Все це спостерігається в Україні.

Оскільки ви не можете зробити це звичайним способом, вам доведеться використовувати сили спеціальних операцій, і цим силам знадобиться підтримка опору — розвідувальні дані, ресурси, логістика — щоб отримати доступ до цих регіонів, — розповів Кевін Д. Стрінгер, полковник армії у відставці, який очолював групу розробників концепції опору.

Він помітив ознаки її використання в Україні.

У доповіді українського уряду, наданій CNN, повідомляється, що на початку квітня генерал Річард Кларк, очільник Командування спеціальних операцій США, заявив на слуханнях у Комітеті Сенату з питань збройних сил:

США протягом останніх 18 місяців допомагали тренувати роти опору в Україні, закріплені за спецпризначенцями.

Коли його запитали, чи бачить він певний успіх цього навчання в поточному конфлікті, Кларк був прямим у своїй відповіді: «Так, сенаторе».

На початку конфлікту український уряд створив веб-сайт, який пояснює різні способи протистояння окупантам.

На сайті описані способи застосування ненасильницьких дій, зокрема бойкотування масових заходів, робітничі страйки, і навіть як використовувати гумор і сатиру. Мета полягає в тому, щоб порушити здатність проросійської влади управляти, нагадувати населенню про законний суверенітет України.

Доктрина опору також передбачає насильницькі дії, зокрема використання коктейлів Молотова, навмисне розпалювання пожеж і заливання хімікатів у бензобаки для диверсій проти ворожих машин.