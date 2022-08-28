379 детей стали жертвами российского вторжения в Украину (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n174172-379-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu-infografika.htmlРакурс
В Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення загинули вже 379 дітей.
Ще щонайменше 733 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 388;
- Харківській області — 202;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Миколаївській області — 67;
- Луганській області — 61;
- Херсонській області — 55;
- Запорізькій області — 44.
Зокрема, 26 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури селища Кам’янка Пологівського району Запорізької області загинули двоє хлопчиків віком вісім років та один рік 8 місяців.
Зазначається, що через російські бомбардування та обстрілі пошкоджено вже 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.