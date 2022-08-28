Около 400 детей стали жертвами российского вторжения в Украину

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В Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення загинули вже 379 дітей.

Ще щонайменше 733 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 388;

Харківській області — 202;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Миколаївській області — 67;

Луганській області — 61;

Херсонській області — 55;

Запорізькій області — 44.

Зокрема, 26 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури селища Кам’янка Пологівського району Запорізької області загинули двоє хлопчиків віком вісім років та один рік 8 місяців.

Зазначається, що через російські бомбардування та обстрілі пошкоджено вже 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.