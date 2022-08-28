Подбитая российская техника, фото:

https://racurs.ua/n174171-poteri-rossiyan-za-sutki-nazvali-v-genshtabe-infografika.html

Ракурс

Російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 46 тис. 750 особового складу.

За минулу добу цей показник зріс на 250 осіб. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

1 тис. 942 танки;

4 тис. 257 бойових броньованих машин;

1 тис. 50 одиниць артилерійських систем;

274 одиниці РСЗВ;

148 одиниць засобів ППО;

234 літаки;

202 гелікоптери;

838 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

196 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 171 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

99 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.