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Втрати росіян за добу назвали у Генштабі (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n174171-vtraty-rosiyan-za-dobu-nazvaly-u-genshtabi-infografika.htmlРакурс
Російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 46 тис. 750 особового складу.
За минулу добу цей показник зріс на 250 осіб. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 1 тис. 942 танки;
- 4 тис. 257 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 50 одиниць артилерійських систем;
- 274 одиниці РСЗВ;
- 148 одиниць засобів ППО;
- 234 літаки;
- 202 гелікоптери;
- 838 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 196 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 171 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 99 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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