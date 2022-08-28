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Ракурс
Підбита російська техніка, фото:

Втрати росіян за добу назвали у Генштабі (ІНФОГРАФІКА)

28 сер 2022, 09:57
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Російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 46 тис. 750 особового складу.





За минулу добу цей показник зріс на 250 осіб. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 1 тис. 942 танки;
  • 4 тис. 257 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 50 одиниць артилерійських систем;
  • 274 одиниці РСЗВ;
  • 148 одиниць засобів ППО;
  • 234 літаки;
  • 202 гелікоптери;
  • 838 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 196 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 171 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 99 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Втрати ворога, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


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