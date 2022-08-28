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Ракурс
Лише 25 серпня до Польщі прибули 24,8 тис. осіб з України, фото: Straż Graniczna

У Польщі назвали кількість українців, які прибули з початку російського вторгнення

28 сер 2022, 09:41
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З України до Польщі від початку повномасштабного російського вторгнення прибули з 5 млн 861 тис. осіб.





У зворотному напрямку виїхали 4 млн 32 тис. осіб. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомила прикордонна служба Польщі.

Зазначається, що вчора, 27 серпня, до Польщі з України прибули 26,6 тис. осіб, в той час як з Польщі до України виїхали 36,6 тис. осіб.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня з України до Польщі прибули 7,1 тис. осіб.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін нещодавно зобовʼязав громадян України, які перебувають на території рф, здати відбитки пальців.

Джерело: Ракурс


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