путін зобовʼязав українців в росії здати відбитки пальців і визначив їм пенсії та виплати

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путін зобовʼязав громадян України, які перебувають на російській території, здати відбитки пальців.

Згідно з указом російського правителя, жителі окупованого Донбасу та інші громадяни України, які вʼїжджають на територію росії та офіційно працевлаштовуються, зобовʼязані протягом 30 днів пройти дактилоскопічну реєстрацію, медичний огляд і сфотографуватися.

У документі прописано, що українців перевірятимуть на наявність наркозалежності та небезпечних інфекційних захворювань.

В указі «громадянам днр, лнр та України» дозволили перебувати в росії без обмеження термінів перебування. Їх перевірять на вживання наркотиків та наявність небезпечних інфекційних захворювань, а також ВІЛ.

Крім того, путін підписав указ про пенсії та соціальні виплати жителям України, які «вимушено опинилися в росії».

Указ встановлює розмір пенсій та соціальних виплат для людей з інвалідністю у розмірі 10 тис. рублів. Ветеранам Другої світової війни путін наказав платити додатково по п’ять тисяч рублів, дітям з інвалідністю, людям з інвалідністю І групи або старше 80 років — по три тисячі рублів.

Відзначимо, що 1 рубль приблизно дорівнює 60 копійкам України.

На кожну дитину, згідно з указом, покладається виплата у розмірі чотирьох тисяч рублів; батькам-одинакам, як випливає з тексту, платитимуть по 10 тис. рублів.

Вагітні жінки матимуть право на одну виплату у розмірі 10 тис. рублів. Жінки, які народили дитину, отримають 20 тис.

Указ діятиме до кінця 2022 року. У документі зазначається, що його дія не поширюється на людей, які офіційно визнані біженцями відповідно до закону «Про біженців».

Згідно з заявами міноборони РФ, з початку війни до росії вивезли понад 3,6 мільйона жителів України та фейкових лднр. Московія називає цей процес евакуацією, влада України — депортацією.

Перед тим, як потрапити на підконтрольну росії територію, жителі України проходять через фільтраційні центри, де, за свідченнями людей, які там побували, їх перевіряють на причетність до українських силових структур. Під час «фільтрації» людей фотографують, у них беруть відбитки пальців та переглядають вміст телефонів.