росія перекидає до кордону з Україною нещодавно сформований третій армійський корпус

https://racurs.ua/ua/n174154-rosiya-perekydaie-do-kordonu-z-ukrayinou-neschodavno-sformovanyy-tretiy-armiyskyy-korpus.html

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росія перекидає до кордону з Україною нещодавно сформований третій армійський корпус.

Він укомплектований сучасною технікою і перекинутий на залізничну станцію Неклинівка Ростовської області біля кордону з Донецькою областю, пише російський розслідувальний ресурс Conflict Intelligence Team.

Там вважають, що корпус готують до подальшого перекидання на фронт — або на Донбас, або в Запорізьку область.

На озброєнні у третього корпусу — сучасні зразки російської техніки, наприклад, БМП-3, Т-80БВМ та Т-90М. Про це свідчать фото і відео перевезення російської військової техніки залізницею: зенітного комплексу «Бук», танків Т-80БВ і Т-90М. Склади слідують з Муліна Нижегородської області.

Джерела CIT також стверджували, що корпус відносно добре укомплектований технікою, проте добровольці не відрізняються бойовим духом, дисципліною та прагненням опанувати видану ним нову техніку.

Багато дослідників дивуються, чому в руках погано підготовлених добровольців опинилися найсучасніші зразки російської техніки.

Ми бачимо дві можливі причини цього — неможливість оперативно зняти стару техніку з консервації та/або відсутність у російських частинах підготовлених екіпажів, які можна було б зняти з фронту для освоєння нових машин (це, своєю чергою, може бути викликане бойовими втратами та поширеними «відмовниками» від участі у «спецоперації»), — пояснили аналітики CIT.

Наприкінці липня українська розвідка повідомляла, що росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання. Влітку московитам не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації та створення 16 добровольчих батальйонів. Стрілецькі підрозділи мали бути розгорнуті майже в кожному регіоні рф. Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Тому для ведення бойових дій рф вирішила сформувати третій окремий армійський корпус. Це планували здійснити до середини серпня.