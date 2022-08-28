Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

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Ракурс

Російські війська сьогодні, 28 серпня, всю ніч обстрілював з різної зброї, зокрема «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії, міста та села Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що рашисти поцілили по чотирьох громадах у двох районах: