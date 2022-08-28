Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко
Рашисти усю ніч обстрілювали Дніпропетровщину з «градів» та «ураганів» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n174169-rashysty-usu-nich-obstriluvaly-dnipropetrovschynu-z-gradiv-ta-uraganiv-foto.htmlРакурс
Російські війська сьогодні, 28 серпня, всю ніч обстрілював з різної зброї, зокрема «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії, міста та села Дніпропетровщини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зазначається, що рашисти поцілили по чотирьох громадах у двох районах:
- Нікопольський район ворог накрив вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих;
- сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1,5 тис. родин, ремонтні роботи вже розпочалися;
- у Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти — пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики, у місті перебито лінію електропередач;
- у Червоногригорівській громаді також є руйнація житлових будинків.
.