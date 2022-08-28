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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Валентин Резниченко

Рашисты всю ночь обстреливали Днепропетровщину из «градов» и «ураганов» (ФОТО)

28 авг 2022, 08:49
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Російські війська сьогодні, 28 серпня, всю ніч обстрілював з різної зброї, зокрема «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії, міста та села Дніпропетровщини.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що рашисти поцілили по чотирьох громадах у двох районах:

  • Нікопольський район ворог накрив вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих;
  • сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1,5 тис. родин, ремонтні роботи вже розпочалися;
  • у Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти — пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики, у місті перебито лінію електропередач;
  • у Червоногригорівській громаді також є руйнація житлових будинків.

Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Источник: Ракурс


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