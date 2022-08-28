Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Украина уже более шести месяцев противится российской агрессии, фото: Генштаб ВСУ
ВСУ отразили наступление врага на трех направлениях — Генштабhttps://racurs.ua/n174168-vsu-otrazili-nastuplenie-vraga-na-treh-napravleniyah-genshtab.htmlРакурс
Захисники України зупинили наступ рашистів та змусили їх відійти на трьох напрямках — Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському.
Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- на Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений відійти. Зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Адамівка, Долина, Бражківка, Дібрівне Богородичне, Краснопілля та Костянтинівка;
- на Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад. Вогневого впливу із танків, ствольної артилерії та РСЗВ зазнали райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ та Зайцеве. Ворожа авіація завдала удару біля Кодеми;
- на Авдіївському напрямку ворог вів наступ у напрямку Лозове — Первомайське, отримав жорстку відсіч та вимушено відійшов. Рашисти обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Водяне, Орлівка, Новоолександрівка, Веселе, Нью-Йорк, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське, завдали авіаційних ударів біля Валентинівки та Водяного.
На інших напрямках така ситуація:
- на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони ворог обстріляв район Білопілля Сумської області;
- на Харківському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Перемога, Протопопівка, Гусарівка, Слатине, Іванівка, Петрівка, Руська Лозова, Соснівка, Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Гусарівки та Первомайського;
- на Краматорському напрямку противник продовжив артилерійські обстріли поблизу Словʼянська, Верхньокам’янського та Сіверська;
- на Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли цивільної та військової інфраструктури із танків та артилерії біля Павлівки, Вугледара, Володимирівки, Богоявленки, Новоукраїнки та Новомихайлівки;
- на Запорізькому напрямку обстріли зафіксовано біля Дорожнянки, Чарівного, Оріхова, Малої Токмачки, Малих Щербаків, Ольгівського, Степового, Новосілки та Зеленого Поля;
- на Південнобузькому напрямку окупанти продовжували уражати з наявних видів артилерійського озброєння райони населених пунктів Миколаїв, Олександрівка, Степова Долина, Прибузьке, Лупареве, Лимани, Посад-Покровське, Новогригорівка, Широке, Первомайське, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Велике Артакове, Яковлівка, Андріївка, Потьомкине, Ольгине, Трудолюбівка, Князівка, Добрянка та Тополине. Ворог задіяв авіацію для удару поблизу Андріївки;
- в акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза застосування противником крилатих ракет морського базування типу «Калібр» по об'єктах інфраструктури в глибині території України.
.