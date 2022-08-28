Украина уже более шести месяцев противится российской агрессии, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n174168-vsu-otrazili-nastuplenie-vraga-na-treh-napravleniyah-genshtab.html

Ракурс

Захисники України зупинили наступ рашистів та змусили їх відійти на трьох напрямках — Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському.

Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

на Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений відійти. Зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Адамівка, Долина, Бражківка, Дібрівне Богородичне, Краснопілля та Костянтинівка;

на Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад. Вогневого впливу із танків, ствольної артилерії та РСЗВ зазнали райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ та Зайцеве. Ворожа авіація завдала удару біля Кодеми;

на Авдіївському напрямку ворог вів наступ у напрямку Лозове — Первомайське, отримав жорстку відсіч та вимушено відійшов. Рашисти обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Водяне, Орлівка, Новоолександрівка, Веселе, Нью-Йорк, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське, завдали авіаційних ударів біля Валентинівки та Водяного.

На інших напрямках така ситуація: