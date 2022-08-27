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Выстрел «Стугны» уничтожил группу рашистов, скриншот видео
Дождались, пока орки загрузят боекомплект — «Стугна» уничтожает оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174147-dojdalis-poka-orki-zagruzyat-boekomplekt-stugna-unichtojaet-okkupantov-video.htmlРакурс
Захисники України влучним пострілом з протитанкового комплексу «Стугна» знищили фургон ворога з боєкомплектом.
Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 27 серпня, опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.
Розрахунок ПТРК «Стугна» дочекався, поки орки завантажать в фургон БК, і тільки тоді натиснув на кнопку, зробивши влучний пуск, — зазначається в описі відео.
Де саме стався цей інцидент, не уточнюється.
Нагадаємо, у квітні один із розрахунків «Стугни» в районі Ізюма за три хвилини знищив чотири російські танки.
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